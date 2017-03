Nog geen duidelijkheid over fataal ongeluk Neede

Foto: Omroep Gelderland

NEEDE - Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het dodelijk ongeluk afgelopen weekend in Neede. Bij het eenzijdige ongeluk op de Diepenheimseweg kwam een vrouw van 19 uit Neede om het leven.

De politie zegt dat het onderzoek nog loopt en wil niet zeggen waar het onderzoek zich precies op richt. De vrouw raakte zondagochtend met haar auto door nog onbekende oorzaak van de weg en botste tegen een boom. Ze overleed ter plaatse. Het slachtoffer voetbalde in het eerste dameselftal van Sportclub Neede. Zondag werden alle wedstrijden afgelast vanwege het dodelijke ongeluk. Maandagavond werd bij de voetbalvereniging een inloopbijeenkomst gehouden. Zie ook: Bloemen op plek dodelijk ongeluk Neede

