Peper in ogen en ducttape over hoofd: geen cel voor moeder mishandelde peuter

ARNHEM - De 45-jarige moeder van de in Arnhem mishandelde peuter (3) hoeft niet de cel in. De rechtbank veroordeelde haar tot een jaar voorwaardelijk. Haar 36-jarige toenmalige vriend heeft 12 maanden cel gekregen.

Volgens de instanties, die gaan over de veiligheid van het kind, is het belangrijk dat de peuter bij haar moeder kan blijven. De rechtbank stelt dat de ex-vriend een grotere rol had in de mishandeling van de peuter. Maar volgens de rechter had de vrouw wel haar kind tegen hem moeten beschermen. Door niet in te grijpen, heeft zij haar moederlijke taken ernstig verzaakt.

De rechtbank acht de gruwelijkheden die de peuter moest ondergaan bewezen. Zo is de peuter geslagen, is er een doek in de mond van het kind gestopt en is er peper op het gezicht van kind gewreven. Ook is er ducttape over het hoofd van het kind geplakt.

Langere proeftijd

De vrouw heeft wel een langere proeftijd, vijf jaar, en moet verplicht mee blijven werken aan de begeleiding van de opvoeding. Het Openbaar Ministerie (OM) had ook 12 maanden cel geëist tegen de twee. Bij de vrouw waren van die 12 maanden 8 maanden voorwaardelijk.

De zaak kwam aan het rollen door meldingen van bezorgde getuigen. Zo werd de peuter volgens justitie tussen juli en december 2015 meerdere keren (deels) naakt buiten gezet in de kou en kreeg het kind soms ook water over zich heen. Buren van het stel zagen daarbij dat het meisje buiten in haar ondergoed en zonder schoenen aan in de kou stond.

