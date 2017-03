Dronken man valt meisjes lastig met vieze opmerkingen

ZUTPHEN - Een dronken man is dinsdagavond in Zutphen aangehouden. Hij had op de Polsbroek een paar meisjes lastiggevallen met seksueel getinte opmerkingen.

De meisjes fietsten daarop weg en de politie werd gebeld. De 46-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats werd niet lang daarna aangetroffen door de politie. Toen de man werd gecontroleerd, beledigde hij agenten waarop hij werd aangehouden. Hij had ook nog spullen bij zich die hij had gestolen bij de Albert Heijn XL.