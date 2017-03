Bureau GLD 22 maart 2017

ARNHEM - In deze uitzending een reconstructie van de mishandeling van een vrouw in Wageningen, een ontvoering in Elst/Arnhem, woninginbraak Apeldoorn en een mishandeling in Arnhem. En goed nieuws na de uitzending van vorige week!

Tips

Na de uitzending van vorige week heeft de politie heel veel tips binnengekregen over een verkoper van een gestolen auto in Heelsum. Meerdere keren is de naam van de verdachte genoemd. Maandag 20 maart is een man van 25 aangehouden uit Zetten.

Mishandeling vrouw Wageningen

Op 20 februari laat een vrouw van 56 haar hondje uit in Wageningen. Rond 22.30 uur ziet ze vanuit de richting van de Markt 4 jongens aankomen over het Bowelspark. Die jongens hebben een Stafford-hond bij zich die niet is aangelijnd. Als de vrouw vraagt dat te doen, krijgt ze vanuit het nieuws een harde klap in haar gezicht.

Meerdere reacties

Na de uitzending van een aantal weken geleden zijn meerdere reacties binnengekomen. Helaas waren die tips niet concreet genoeg om de verdachten aan te kunnen houden. De politie hoopt dat er alsnog mensen zijn die meer weten over dit incident.

Blijvend letsel

Het slachtoffer heeft nog altijd last van haar nek en heeft van de oogarts te horen gekregen dat haar netvlies aan het loslaten is.

Signalement

De man die waarschijnlijk het baasje van de loslopende hond is, is ongeveer 24 a 25 jaar oud. Hij heeft kort blond haar, netjes verzorgd en in een scheiding gekamd. Hij droeg een dunne zwarte jas tot op de heup, een spijkerbroek en sneakers.

De andere drie waren van ongeveer dezelfde leeftijd en zagen er allemaal netjes uit. Ook zij hadden kort haar, twee van hen hadden donkerblond haar, de derde lichtblond. Ze spraken algemeen beschaafd Nederlands zonder accent.

Stafford

Volgens het slachtoffer was de hond een Stafford met een schofthoogte van ongeveer 40 centimeter. Hij had een witte borst en een witte hals. De rest van zijn vacht was beige. De hond liep rustig achter zijn baasje aan. Hij was niet agressief.

Woninginbraak Apeldoorn

Op 19 januari wordt er in Apeldoorn ingebroken bij een huis aan de Arie Liemanlaan. Diezelfde nacht is er ook een verdachte situatie aan de Schiestraat.

Buit

Bij de inbraak wordt een laptop, een Canon fotocamera en in de tas die daar bij hoort zat nog een losse lens, geld, een telefoon en een horloge meegenomen.

Verdachte vastgelegd op de foto

De man die toeslaat bij een huis aan de Arie Liemanlaan is daar vastgelegd, wie herkent deze man of weet waar hij verblijft?

Overvallen, ontvoering, beroving en bedreiging in Elst/Arnhem

Twee jongemannen worden in Elst overvallen, korte tijd tegen hun zin in meegenomen in de auto van een van de slachtoffers, ze moeten op verschillende plekken geld opnemen...uiteindelijk zijn ze in Arnhem van hun belagers af.

Overvallen tijdens het roken

Het gebeurt allemaal op maandag 3 oktober in de avond, na half 8. De twee latere slachtoffers staan op een parkeerplaats in Elst te roken als ze door twee personen worden overvallen.Onder bedreiging van een vuurwapen en een mes moeten ze in de auto van een van de slachtoffers gaan zitten en worden ze gedwongen spullen af te geven. De daders en de slachtoffers rijden langs verschillende pinautomaten in Elst en Arnhem waar een van de slachtoffers geld moet opnemen.

Kapitale fout door een verdachte

Lange tijd zijn ze niet vastgelegd door bijvoorbeeld een camera, maar dan maakt een van hen een kapitale fout! De gestolen pinpas wordt namelijk nog een paar keer gebruikt en dus heeft de politie van een verdachte een beeld gekregen! Wie herkent deze man die pint in Arnhem en Velp?

Mishandeling Arnhem

In de nacht van donderdag 27 op vrijdag 28 oktober 2016 vindt een mishandeling in de binnenstad van Arnhem en in de buurt van het centraal station plaats. Drie jongens, die een avondje zijn wezen stappen, zijn daarvan het slachtoffer.

In die nacht, tussen 04.45 en 05.15 uur, vindt in het centrum een ernstige mishandeling plaats. Een groep van circa 7 mannen schopt en slaat de 3 slachtoffers de binnenstad door richting het centraal station.

Op het centraal station komt het opnieuw tot een confrontatie. Dat gebeurt voor de hal van het nieuwe busstation. Eén slachtoffer wordt tegen de grond gewerkt en krijgt forse trappen tegen zijn hoofd en rug. Omdat hier geen camera’s hangen, zijn we op zoek naar getuigen die dit incident hebben gezien of hierover informatie voor ons hebben.

Gekneusde rug en schouder

Een van de slachtoffers is zo hard geschopt dat hij daar een gekneusde schouder en een gekneusde rug aan over heeft gehouden. Gelukkig gaat het nu weer goed met hem en zal hij er geen blijvende gevolgen van ondervinden maar het had voor hem slechter kunnen aflopen.

Dadergroep

Het gaat om een groepje mannen met een lichtgetinte huidskleur en één met een negroïde uiterlijk. Hij was degene die vooral geschopt heeft. We hebben sterk het idee dat er getuigen zijn geweest die iets van deze geweldpleging hebben gezien en die zich nog niet bij ons gemeld hebben.