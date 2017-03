Vijftig BuurtWhatsApp-borden in Oost Gelre

ULFT - Oost Gelre heeft verspreid over de hele gemeente ongeveer vijftig BuurtWhatsApp-borden geplaatst. Burgemeester Annette Bronsvoort onthult donderdag één van deze borden.

'De borden zijn bedoeld om bezoekers van de buurt te waarschuwen en informeren over de actieve buurtpreventie', aldus Oost Gelre. Deze borden zijn geplaatst op de toegangswegen van de verschillende kernen. Inmiddels is er in iedere kern van Oost Gelre een BuurtWhatsApp ontstaan.



De eerste BuurtWhatsApp werd opgericht door een burgerinitiatief van buurtbewoners in een wijk in Lichtenvoorde. Sindsdien is het aantal groepen flink uitgebreid over de hele gemeente. Burgemeester Annette Bronsvoort zal donderdagmiddag een bord onthullen op de kruising De Snieder met de Oude Papendijk in Groenlo.