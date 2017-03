71 boetes bij verkeerscontrole in Winterswijk

ULFT - De politie in Winterswijk heeft dinsdagmiddag bij een grote verkeerscontrole 71 boetes uitgedeeld aan weggebruikers. De controle vond plaats op de parkeerplaats van voetbalvereniging FC Winterswijk.

In totaal werden er tijdens de verkeerscontrole 275 bestuurders en voertuigen gecontroleerd. Agenten hebben 71 bekeuringen uitgeschreven, daarnaast zijn er een auto en een wapen in beslag genomen.



Er werd onder andere een boete uitgeschreven voor een auto, waarvan de voorruit bestickerd was met een tekst. Het zicht van de bestuurder was daardoor beperkt.

