'Bij hoed van Beatrix was ook de achterkant belangrijk'

Foto: ANP

APELDOORN - Prinses Beatrix is bekender met dan zonder hoed. Als koningin en prinses draagt ze hoeden in alle soorten en maten. Een deel van de verzameling hoofddeksels is vanaf vandaag te zien in Paleis Het Loo in Apeldoorn.

De expositie, onder de titel 'Chapeaux!', laat 111 hoeden zien die de prinses droeg tijdens haar regeerperiode van 1980 tot 2013. De expositie wordt vanmiddag geopend door Beatrix zelf. Op de tentoonstelling worden ook beelden vertoond van de gelegenheden waarop de koningin ze droeg, van Prinsjesdag tot Koninginnedag en van staatsbezoeken tot openingen. Conservator Paul Rem van Paleis Het Loo vertelt op Radio Gelderland over het belang van de koninklijke hoed: 'Het maakt haar outfit af. En haar outfit heeft te maken met wat ze doet. Het moet altijd duidelijk zijn: daar is de koningin.' Ook de achterkant van een hoed was belangrijk volgens Rem, omdat er aan alle kanten camera's op de koningin gericht waren. Eén andere belangrijke eis wordt er nog aan een hoed gesteld: 'Hij mag niet afwaaien met 80 camera's op je gericht.' Verslaggever Marc Loeven in gesprek met conservator Paul Rem: