Smullen van bomen en struiken in Malden

MALDEN - Malden krijgt een smulbos. Leerlingen van basisschool De Komeet uit Malden planten woensdag op de Nationale Boomfeestdag de bomen en struiken voor dat bos.

De bomen en struiken zijn allemaal voedselproducerende soorten, zoals de wilde kers, wilde appel, lijsterbes, gewone vlier, Gelderse roos en hazelaar. Door hun bloesem, nectar, stuifmeel, vruchten of noten leveren ze voedsel op voor mens en dier.

Het gaat in totaal om 300 inheemse bomen en struiken. Ze worden geplant op een grasland dat nu verder nog leeg is. Het is een initiatief van Stichting NL Bloeit.

Beeld: NL Bloeit

Bordje erbij

De benaming smulbos doet vermoeden dat alles eetbaar is. Dat geldt wellicht wél voor de dieren, maar misschien is niet alles eetbaar voor de mens. Joost Slagers, leraar van groep 7 van De Komeet: 'Misschien moeten we ons nog verdiepen in wat we kunnen eten. Dat moeten we opzoeken of anders vragen aan de studenten van Helicon die er ook bij zijn.'

Radiopresentator Nieke Hoitink in gesprek met leraar Joost Slagers:

Jubileum

Het thema van de Nationale Boomfeestdag 2017 is 'bomen verbinden'. Het is de zestigste viering van de boomfeestdag.