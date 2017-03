Vrijwillig overnachten in een kerker, gewoon omdat het kan

GROENLO - Op de harde houten brits ligt een zak stro en een paar wollen dekens die hij van huis heeft meegenomen. In deze pikdonkere, vochtige en koele kelder onder het stadhuis van Groenlo bracht archeoloog Joop Hubers de nacht door, met alleen een kaars voor wat licht.

'Het is geen prettig verblijf. De brits waar ik op sliep is maar 1.70 meter lang, en zelf ben ik ruimschoots 1.80 meter', zegt Hubers na zijn nacht in de kerker. De kerker stamt uit 1600 en toen die niet meer werd gebruikt raakte het in de vergetelheid. Tot de herontdekking in 1982, maar ook toen gebeurde er weinig mee.

Joop Hubers en Koen Klein Tuente besloten een plan in te dienen bij de gemeente om de kerkers weer bloot te leggen. Een behoorlijke klus, want bijna de hele oppervlakte van het oude stadhuis is onderkelderd.

Hubers vertelde op Radio Gelderland over zijn bijzondere slaapplek:

Acht containers puin

De ruimtes zijn ongeveer 2 meter hoog en hebben 80 centimeter dikke muren. Acht containers met puin en zand later waren de kerkers weer toegankelijk. Eén van de ruimtes heeft een nieuwe houten deur en tralies. In de kerker ligt ook een voetboei waar de gevangenen aan konden worden geketend.

Geen plaats waar je uit vrije wil de nacht door brengt, maar waarom wilde Hubers dat dan toch? 'Als initiatiefnemer voor de restauratie geef ik ook rondleidingen in de kerkers. Dan vertel je het verhaal over Ale en Anna Corten, moeder en dochter, die in de 1613 in de kerkers zijn opgesloten geweest nadat ze van hekserij waren beschuldigd en vervolgens ter dood zijn veroordeeld. Als je hebt ondervonden hoe het is om te moeten verblijven in de kerker geeft dat een extra dimensie aan het verhaal.'

Overigens viel de nachtrust niet tegen. 'Het was eigenlijk opvallend rustig.'