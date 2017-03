Jong Vitesse krijgt het zwaar na nieuwe nederlaag

ARNHEM - Jong Vitesse heeft dinsdagavond een inhaalduel tegen Barendrecht met 0-2 verloren. Daardoor wacht de Arnhemmers nu een loodzware degradatiestrijd.

De wedstrijd tegen Barendrecht werd in november al gespeeld (4-4), maar trainer John Lammers stelde drie als eerste elftal aangemerkte spelers tegelijkertijd op, terwijl dat er maximaal twee mogen zijn (Ota, Dauda en Nathan). Daardoor kreeg Vitesse drie punten in mindering en moest de wedstrijd worden overgespeeld.

Dinsdagavond was Vitesse de heersende partij op Papendal, maar bracht het zichzelf in de problemen. Tot aan de 60e minuut waren de geelzwarten heersend, maar grote kansen zoals eentje van Osman werd gemist. De Arnhemmers scoorden wel via Najah, maar die goal werd afgekeurd wegens een overtreding. Ook de nadrukkelijk aanwezige Büttner kreeg een grote schietkans, maar hij miste. De Achterhoeker werd na 80 minuten gewisseld.

Counters

Ook in de tweede helft was Vitesse sterk, maar Barendrecht counterde. Esajas scoorde uit een prima opgezette aanval en in blessuretijd tikte spits Ramy Salem een bal van dichtbij binnen uit een corner.



Daardoor staat Vitesse nu zestiende in de Tweede Divisie, net boven de degradatiestreep.