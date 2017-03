Leefbaarheid? Vraag dat maar aan de inwoners

Foto: Omroep Gelderland

APPELTERN - Een centraal ontmoetingspunt midden in het dorp en dat punt dan weer combineren met een school. Met daarbij een speeltuin en tuin voor het hele dorp. Het is een greep uit de plannen die zijn gepresenteerd in het Dorpsplan van Appeltern. Deze plannen komen van de bewoners zelf.

De gemeente West Maas en Waal heeft de bewoners van alle acht dorpskernen opgeroepen om met ideeën te komen om de leefbaarheid in de dorpen te vergroten. Veel kleine kernen kampen met vergrijzing en winkelsluiting, maar een dorp kan nog op vele manieren aantrekkelijk zijn vindt de gemeente. Zo willen de inwoners van Appeltern dat het dorp eruit gaat zien: 'In de Achterhoek zijn ze al een tijdje bezig met de plannen vanuit de gemeenschap en daar zijn de eerste resultaten merkbaar', aldus projectbegeleider Suurmond. Maar die plannen kosten wel geld en daar moet nog naar gezocht worden. De gemeente heeft tot nu toe 2,5 ton beschikbaar gesteld om dit proces in goede banen te leiden.