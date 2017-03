Belangrijkste weg in Dieren gaat drie weken op slot

DIEREN - De Burgemeester de Bruinstraat (N348) in Dieren gaat drie weken dicht. Dit is de belangrijkste weg door Dieren. Van vrijdag 28 april tot 21 mei is de weg tussen de Wilhelminastraat en het kruispunt met de Burgemeester Willemsestraat op slot vanwege het verkeersproject Traverse Dieren.

Met Traverse Dieren moet de doorstroming van het verkeer door Dieren verbeteren. Er wordt onder meer een tunnelbak in de N348 aangelegd.

In die drie weken wordt er van 06.00 tot 22.00 uur elke dag, dus ook in het weekend, gewerkt aan de N348. In de nacht van 28 op 29 april wordt er ook ’s nachts doorgewerkt. Volgens de provincie is ervoor gekozen om in een stuk drie weken door te werken om de overlast zo kort mogelijk te houden.

Omleidingen

De N348 is een belangrijke verkeersader. Doorgaand verkeer tussen Arnhem en Zutphen wordt tijdens de afsluiting omgeleid via Doesburg over de N317 en de N314. Lokaal verkeer gaat via de Harderwijkerweg en kan tot maandag 15 mei ook via de Wilhelminaweg richting het centrum. Lokaal verkeer tussen Dieren en Zutphen wordt over de N786 en de N787 geleid. Dieren Zuid blijft bereikbaar via de Spoorstraat en de Doesburgsedijk.

In de week van 15 tot en met 21 mei is bovendien de spoorwegovergang Wilhelminastraat afgesloten voor verkeer.