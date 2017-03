Edwin van der Sar kijkt bij zwemmers met hersenletsel

NIJMEGEN - Voormalig doelman Edwin van der Sar bracht dinsdag een bezoek aan het zwemuur van de Nijmeegse zorgorganisatie De Waalboog. Tijdens dat uurtje zwemmen mensen met niet aangeboren hersenletsel in het Erica Terpstra Sportfondsenbad in Nijmegen.

Edwin van der Sar kwam op bezoek in het kader van het 5-jarig jubileum van zijn foundation. Zijn foundation probeert mensen met hersenletsel goed te laten herstellen en mee te laten doen in de maatschappij. Dat is vaak moeilijk na een revalidatie, maar de ex-topkeeper van onder andere het Nederlands elftal probeert die mensen te helpen met onder meer beweegprojecten.

Dat Van der Sar bij een zwemuur kwam kijken is niet vreemd. 'Zwemmen is namelijk zeer geschikt voor het verbeteren van motoriek en evenwicht', vertelt Annemarie van der Sar, voorzitter van de foundation. 'Zwemmen binnen reguliere zwembaden levert vaak problemen op door onzekerheid, prikkels en het ontbreken van geschikte aanpassingen. Dit kan ervoor zorgen dat de drempel om te gaan zwemmen voor mensen met een niet aangeboren hersenafwijking of een beperking te hoog wordt. Dit wil de Edwin van der Sar Foundation voorkomen.