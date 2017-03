Vandaag in Gelderland: Gat in oever bij stuw wordt gevuld en welke straf komt na mishandeling 3-jarig meisje?

ARNHEM - Rijkswaterstaat begint met de herstelwerkzaamheden aan de oever bij de stuw bij Grave. Het is Nationale Boomfeestdag en de rechter doet uitspraak in de zaak van een mishandeld meisje. Dat is nieuws op woensdag 22 maart.

Tientallen meters oever weggeslagen bij stuw Grave

Rijkswaterstaat begint om 7.00 uur met herstelwerkzaamheden aan de oever van de Maas ten noorden van de stuw bij Grave. De oever moet over een lengte van zo'n 80 meter worden verstevigd met 5000 ton stenen.

Een binnenvaartschip, geladen met benzeen, voer op 29 december in dichte mist dwars door de stuw tussen het Gelderse Nederasselt en het Brabantse Grave. Die raakte zo beschadigd dat er een groot lek ontstond. Er is bij de stuw een tijdelijke dam aangelegd. Deze week bleek dat daar een stuk van de oever is weggeslagen. Het water heeft meer kracht doordat het nu alleen door de linkerkant van de stuw stroomt.

Mishandeling 3-jarig meisje

Welke straf krijgen een Arnhemse moeder en haar ex-vriend voor de mishandeling van het dochtertje van de vrouw? Het OM eist 12 maanden cel tegen de man en 12 maanden waarvan 8 maanden voorwaardelijk tegen de vrouw.

Het kind werd volgens justitie tussen juli en december 2015 meerdere keren naakt buiten gezet. Ook kreeg het soms water over zich heen. Ook kreeg het meisje één of meerdere keren een doek in haar mond, werd er tape over haar mond geplakt en werd ze met ducttape vastgebonden aan een stoel. Volgens de moeder was haar ex-vriend de boosdoener en durfde ze niet in te grijpen.

60 jaar Boomfeestdag

Het is Nationale Boomfeestdag. Die begon 60 jaar geleden in Apeldoorn. De boomfeestdag werd opgezet als reactie op de grootschalige ontbossing in de wereld. Ook vandaag gaan duizenden kinderen weer naar buiten om een struik of een boom te planten.