Mysterieuze dode werd al eens opgehaald

ARNHEM - De politie heeft na 23 jaar een lichaam geïdentificeerd dat in 1993 werd gevonden in het Pannerdensch Kanaal. Op zich al bijzonder, maar het verhaal daarachter is nog specialer. En daarover weet Ed Kraszewski van de politie alles. Tegenwoordig is hij woordvoerder, maar vroeger zat hij bij de waterpolitie in Gelderland.

'Toen dit lichaam werd gevonden heb ik het geborgen. Er is vervolgens onderzocht wie deze man kan zijn en daar zit nog wel een bijzonder verhaal achter', vertelt Kraszewski. De politieman vertelt nog vol enthousiasme het bizarre verhaal.



Politiewoordvoerder Ed Kraszewski

Duitsers bevestigen identiteit dode

'Een tijdje geleden kregen we uit een bejaardenhuis in Keulen het bericht dat er iemand vermist was. Het profiel dat werd opgegeven leek aardig overeen te komen met het lichaam dat werd gevonden in het Pannerdensch Kanaal. Om zeker te weten dat deze man de vermiste man uit Keulen was hebben wij twee verzorgers uit het bejaardenhuis naar Nederland laten komen.

Zij zagen het lichaam en de twee bevestigden dat dit de man was die ze jarenlang verzorgd hebben en vermist was. Daarop hebben wij het netjes afgewikkeld en het lichaam meegegeven aan een vrouw die de zus zou zijn van de man. Zou zijn...'

Luister hier naar het gesprek met Ed Kraszewski:

Bizarre wending

De zus zou de man begraven in Zuid-Duitsland. Maar net voordat dat gebeurde kreeg de politie een belletje dat de vermiste man van het bejaardenhuis het huis weer was binnengelopen. De man, die inmiddels in Zuid-Duitsland was, was dus niet de man die vermist was.'

Daarop werd het lichaam teruggebracht naar Nederland en vervolgens in de gemeente Rijnwaarden begraven als onbekende. Tot deze week, toen de politie er alsnog achter kwam wie deze man wel is.

DNA brengt uitkomst

Een coldcaseteam heeft gebeld met Duitsland of daar misschien nieuwe vermisten zijn opgegeven en of er misschien nieuwe gegevens te melden zijn. Want veel lichamen die in de Gelderse rivieren gevonden worden, komen uit Duitsland.

'Er bleek een aangifte te zijn die leek op het profiel van de man. Alleen kwam die uit Steinheim, dat ligt niet bepaald aan de Rijn', vertelt Kraszewski. 'We konden ook niet bij de aangever checken of dit familie van hem of haar was, want die persoon leefde niet meer.'

Broer van 88

Dus moest er gezocht worden naar andere aanknopingspunten. Dat bleek een 88-jarige man die een broer zou kunnen zijn van de man die werd gevonden in het Pannerdensch Kanaal. 'Bij hem is DNA afgenomen en dat leidde tot een match. Daarnaast hadden we ook nog gebitsgegevens van de man, want de man zou een gebitsprothese hebben gehad, maar die zat niet meer in het lichaam toen hij werd gevonden in het kanaal. Die bleek thuis te liggen en na een check bleek die prothese te passen bij het lichaam.'

Zo werd dus alsnog duidelijk wie de man was die in 1993 in het Pannerdensch Kanaal werd gevonden. Het was een destijds 68-jarige Duitser.

