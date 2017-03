'I can't see, shit!' op de voorruit: bekeuring

ULFT - Een automobilist in Winterswijk heeft een bekeuring ontvangen, omdat hij stickers op zijn voorruit had.

Op een groot deel van de ruit was een tekst geplakt.

'Dit mag dus niet', aldus wijkagent Berend Jager. 'Niet slim om op deze manier om een bekeuring te vragen.' In Winterswijk werd dinsdagmiddag een verkeerscontrole uitgevoerd. Deze auto bleef bij de Winterswijkse agenten niet onopgemerkt.



Op de voorruit was de tekst ‘I can’t see shit’ geplakt. Volgens de wijkagent hoefde hij de automobilist niet veel uit te leggen. 'Dat had de bestuurder natuurlijk ook wel door.'