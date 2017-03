'Milieuproblemen in de landbouw kunnen snel worden opgelost'

ARNHEM - Op de Veluwe is de luchtkwaliteit slecht door te veel fijnstof in de lucht, oorzaak is grotendeels de landbouw. Ook de ammoniakuitstoot in die sector zorgt voor hoofdbrekens. Toch denkt econoom Krijn Poppe van de Wageningen Universiteit dat we over vijftien jaar af kunnen zijn van de grote milieuproblemen in de agrarische sector.

Er is volgens de landbouweconoom de afgelopen tijd in bijvoorbeeld regelgeving namelijk al meer gedaan dan we soms beseffen. 'Steeds meer vee is grondgebonden tegenwoordig. Ook de ICT zorgt voor steeds minder milieuvervuiling.' Invloed van stad Volgens Poppe gaan het platteland en de landbouw onder invloed van de stad vergaand veranderen. 'De landbouw moet zich steeds meer aan gaan passen aan de wensen van de stad. Daar wonen de mensen, daar worden de producten verkocht en worden er steeds meer eisen gesteld aan biologisch.' En daar zit ook een spanningsveld volgens Poppe. Voor het milieu zou het beter zijn als dieren in stallen zitten met luchtzuiveringsinstallaties, maar dieren buiten laten lopen is wat romantischer. Vee naar buitenland Een deel van de milieuproblemen kan volgens Poppe wel eens opgelost worden doordat een deel van de agrarische productie naar het buitenland verdwijnt. Poppe: 'Koeien blijven wel, die zijn zo Nederlands, maar intensieve veehouderij zoals pluimvee en varkens zou wel eens minder kunnen worden, bijvoorbeeld door concurrentie vanuit de Oekraïne.' Voor de mensen die op het platteland wonen is dat positief nieuws, maar niet voor de boeren. Zie ook: Het Gelderse platteland is drastisch veranderd en wordt niet meer zoals het was

