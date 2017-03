Het Gelderse platteland is drastisch veranderd en wordt niet meer zoals het was

ARNHEM - In geen andere Nederlandse provincie wonen zoveel mensen op het platteland als in Gelderland. En die mensen zien dat er steeds minder boeren zijn. Sinds 1980 stopten in Gelderland ruim 17.000 agrariërs.

Dat is twee derde van het totaal aantal boeren in onze provincie. Met de boeren verdween ook 33.000 hectare landbouwgrond. Vier keer zo groot De boerderijen die er nog zijn, zijn vele malen groter dan vroeger. In 1980 had een varkensbedrijf gemiddeld 200 varkens, vorig jaar was dat ruim 1800 per bedrijf. Toch nam ondanks deze schaalvergroting ook de veestapel in omvang af volgens het CBS. Ruim 18 miljoen dieren In Gelderland zijn momenteel inclusief kippen 18.642.792 dieren. Dat zijn er 215.000 minder dan in 1980. Het aantal melk- en kalfkoeien nam in die tijd af met 125.000 dieren. Dat is een een derde van het totale aantal. De enige sector die al jarenlang gestaag groeit is die van geitenhouders. Door deze veranderingen in de landbouw is het Gelderse platteland op veel plekken onherkenbaar veranderd. De boerderij van Gert van de Munt uit Barneveld bijvoorbeeld lag vroeger midden tussen de andere boerderijen. Nu ligt hij tegen nieuwbouwwijk de Burght aan. En ook zijn bedrijf verdwijnt waarschijnlijk binnenkort. In 2050 nog wel boeren op het platteland? Maar hoe ziet dat platteland er over nog eens 35 jaar uit? Volgens landbouweconoom Krijn Poppe van de Wageningen Universiteit zal dat weer heel anders zijn dan nu. Het aantal boerderijen zal de komende jaren nog verder afnemen door automatisering en schaalvergroting. Verder zal op de Veluwe veel landbouwgrond plaats moeten maken voor bebouwing. De Randstad barst uit zijn voegen en moet ergens heen. Landbouwgrond op de Veluwe is nu al schaars en duur. Die uitbreiding gaat dan niet alleen om woningbouw zoals de nieuwe wijk Barneveld-Noord, maar ook om industrie en bedrijventerreinen zoals Harselaar Zuid. Robotisering en bio De econoom houdt voor de toekomst rekening met twee grofweg twee scenario's: de al eerder genoemde automatisering en robotisering zal in ieder geval doorgaan. Nu al worden er proeven gedaan met drones om te kijken of er nesten in een weiland liggen waar gemaaid moet worden. Een deel van de macht verschuift volgens Poppe nog verder naar bedrijven zoals de VanDrie Group. Dat bedrijf heeft de hele keten in handen van kalverhouderijen naar slachterijen en veevoerbedrijven. Daarnaast is er juist ook behoefte aan kleinschalige boeren waar je producten uit de streek kan kopen. Ot-en-Sien-bedrijven noemt Dirk Dekker dit. De LTO-man en boer herkent de schets van Poppe: 'Iemand als kalvereneigenaar VanDrie daar kan je niet meer omheen straks. Grote voordeel is wel dat hij productie, vraag en dus prijs kan sturen en 100% kwaliteitsgarantie borgen kan dan ook makkelijker. Het is misschien minder leuk, maar misschien wel nog beter. Alleen zelf zou ik niet op zo'n manier willen werken. Dan ga ik liever in de fabriek staan, ben ik in ieder geval in het weekend vrij.'

Vanavond om 19.30 debatteren Gelderse Statenleden in het Schaffelaartheater in Barneveld over de toekomst van het platteland in Gelderland.