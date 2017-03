Tien Gelderlanders de Tweede Kamer in; opluchting bij Lisa Westerveld

ARNHEM - De definitieve verkiezingsuitslag is dinsdag bekendgemaakt en dat betekent ook dat er duidelijk is hoeveel Gelderlanders de Tweede Kamer in gaan. Het zijn er tien, verdeeld over zeven partijen.

De opvallendste naam is die van Lisa Westerveld van GroenLinks. De Nijmeegse moest afwachten of zij genoeg voorkeurstemmen kreeg om in de Tweede Kamer te komen, daarvoor had zij 17.300 stemmen nodig. Uiteindelijk bleken er 17.828 mensen op haar gestemd te hebben, tot grote opluchting van Westerveld.

'Het is definitief, dus ik ben best wel opgelucht. Ik zat de uitslag net te volgen en als dan je naam wordt geroepen dan geeft dat best wel een kick.' Mogelijk komt Westerveld zelfs in een regeringspartij terecht, want zowel D66 als de VVD heeft al aangegeven wel te willen kijken naar een coalitie met GroenLinks. 'Daar weet ik nog niks van, dat heb ik nog echt niet meegekregen. Die formatie duurt nog wel even.'

Slootweg valt erbuiten

Waar de een juicht, is er voor de ander minder goed nieuws. Evert Jan Slootweg uit Bennekom heeft te weinig voorkeurstemmen gekregen. Zijn partijgenoot Maurits von Martels had dat wel, hij verdrong Slootweg uit de Kamer. De Bennekommer komt alsnog in de Kamer als iemand die hoger op de lijst staat tot het kabinet toetreedt, bijvoorbeeld partijleider Buma.

Wie komen er wel in de Kamer?

Wel Westerveld, geen Slootweg. Welke Gelderse politici komen er nog meer in de Kamer?