VIDEO: aanhouding na mishandeling Arnhem

ARNHEM - De politie heeft dinsdag in Arnhem een of meerdere mensen aangehouden vanwege een mogelijke mishandeling eerder op de dag.

Hoeveel personen er zijn aangehouden, is onbekend. De aanhouding gebeurde op de Hazenkamp en werd gefilmd door een omstander. Daarop is te zien dat de zogenoemde uitpraatprocedure is gebruikt. Waarom kan een politiewoordvoerder niet zeggen. 'Blijkbaar hebben ze op locatie die inschatting gemaakt.'

De beelden zijn gemaakt door een omstander.