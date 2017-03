Toch erop uit op dankzij duofiets

MILLINGEN AAN DE RIJN - De lente is officieel begonnen en ook het weer lijkt de goede kant op te gaan. Tijd om te fietsen! Maar niet iedereen kan dat. In Millingen aan de Rijn bestaat het project 'fietsmaatjes' waarmee mensen die zelf niet meer kunnen of durven te fietsen toch erop uit kunnen op een zogenoemde duofiets.

De duofiets ziet eruit als een driewieler en biedt plaats aan twee mensen die naast elkaar kunnen fietsen. Deze middag is het voertuig gereserveerd door de 82 jarige Corrie van der Hoeven. Ze geniet zichtbaar van het fietstochtje. 'Het is een mooi initiatief. Ik vind het wel mooi dat ze op dat idee gekomen zijn.'

Overgenomen uit Westen

Nou, helemaal origineel is het idee van initiatiefnemer Carla Derks niet. Een vriendin van haar deed al iets soortgelijks in het Westen van het land. 'Dat vond ik zo'n leuk idee, dus toen ik twee jaar terug met pensioen ging dacht ik: dat ga ik ook doen in Millingen.'

Sponsoren

Carla en de andere vrijwilligers konden het hele concept overnemen van het fietsmaatjes-project dat er al bestond. De fiets die in Gelderland wordt gemaakt, kost maar liefst 12.000 euro. Dat geld is bijeengebracht dankzij sponsors, waaronder K3 Delta dat in de Millingerwaard bezig is met de ontwikkeling van de natuur.

Ondertussen geniet Corrie van der Hoeven volop van die natuur. 'Zo kom je tenminste nog eens van huis. Want ik kan niet goed meer zien en anders kom je niet ver.' Al te hard hoeft Corrie niet te trappen want de duofiets is uitgerust met twee krachtige elektromotoren.

'Van de zomer misschien meer animo'

Op dit moment zijn er 33 fietsmaatjes en iets minder gegadigden om eens een tochtje te maken, maar het project loopt nog geen half jaar. Grote kans dat er binnenkort meer gegadigden zijn, denkt Corrie Verhoeven. 'Ik denk dat er van de zomer toch wel meer animo voor is.' En dan bent u ook regelmatig op de fiets te vinden? 'Ikke wel', lacht ze. 'Ja hoor.'