Attent wil nieuw zorgcentrum in Dieren bouwen

DIEREN - Zorgaanbieder Attent Zorg en Behandeling wil aan de Harderwijkerweg een nieuw zorgcentrum bouwen. De nieuwbouw moet plek bieden aan 200 mensen die zware zorg nodig hebben.

Het is de bedoeling dat de huidige gebouwen op het terrein bij het station in Dieren worden gesloopt. Daarvoor in de plaats moeten vijf gebouwen komen die in het groen staan.

Tussen de gebouwen door moet vanaf de Harderwijkerweg de Carolinaberg te zien zijn. Voor het verkeer blijft de ingang van het terrein hetzelfde. Op het terrein slingert dan een weg langs de vijf gebouwen en parkeerplaatsen.

Het bestemmingsplan moet voor de nieuwbouw worden aangepast. De gemeente Rheden is in principe bereid om mee te werken aan de plannen.