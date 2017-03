Ziekenhuis wil honderden patiënten testen op bacterie

NIJMEGEN - Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen roept enkele honderden mensen op om zich te laten testen op de MRSA-bacterie die uitbrak op twee verpleegafdelingen.

Het gaat om patiënten die na 1 februari op een van de twee afdelingen hebben gelegen waar de bacterie is geconstateerd. Eerder werd een patiëntenstop afgegeven voor de afdelingen.

Het gaat om de afdelingen C44 en B44; daar liggen patiënten van chirurgie-heelkunde, plastische chirurgie, urologie en gynaecologie. De bacterie is voor gezonde mensen ongevaarlijk. Wie ziek of zwak is, kan er infecties van krijgen.

