Nijmeegs Ziekenhuis vraagt 'honderden ex-patiënten' zich te laten testen op bacterie

NIJMEGEN - Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen vraagt enkele honderden ex-patiënten zich te laten testen op de MRSA-bacterie die uitbrak op twee verpleegafdelingen.

Het gaat om patiënten die na 1 februari op een van de twee afdelingen hebben gelegen waar de bacterie is geconstateerd. Het CWZ wil weten of de MRSA-bacterie verder verspreid is. Eerder werd al een patiëntenstop afgegeven voor de afdelingen.

Verminderde weerstand

Het betrof de afdelingen C44 en B44 waar patiënten van chirurgie-heelkunde, plastische chirurgie, urologie en gynaecologie liggen. De bacterie is voor gezonde mensen ongevaarlijk. Besmetting met MRSA kan ernstige gevolgen hebben voor mensen met een flink verminderde weerstand. Patiënten kunnen infecties oplopen die overigens goed te bestrijden zijn.

Normale procedure

Volgens woordvoerder Van Lier van het CWZ gaat het bij het verzoek aan voormalige patiënten om een 'normale procedure' die moet worden gevolgd. Ze krijgen een setje met enkele wattenstokjes opgestuurd.

'We vragen enkele honderden mensen om een uitstrijkje af te nemen en die op te sturen naar het ziekenhuis. Ze kunnen het kweekje van mond, neus en perineum ook bij ons komen afleveren. Iedereen die op de betreffende afdeling heeft gelegen, krijgt een brief. Als wij de bacterie vinden, worden mensen direct op de hoogte gebracht.'

