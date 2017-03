'Griekse bombrief was gericht aan Dijsselbloem'

Foto: Omroep Gelderland

WAGENINGEN - Jeroen Dijsselbloem uit Wageningen, voorzitter van de Eurogroep, was het doelwit van een bombrief die maandag in Griekenland is onderschept. Dat melden Griekse media.

Dijsselbloem, die ook demissionair minister van Financiën is, was één van de doelwitten van de in totaal acht bombrieven die maandag in Athene zijn onderschept en onschadelijk zijn gemaakt. Het is nog onduidelijk wie de afzender is van de brieven. Kringen rond het ministerie van Defensie zeggen dat de brieven bestemd waren voor verschillende personen en instanties buiten Griekenland. De bombrieven zijn van dezelfde type als de brieven die eerder bij het Duitse ministerie van Financiën en het Internationaal Monetair Fonds in Parijs belandden.