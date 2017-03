Kunstgebit in auto gevonden door medewerkers garage

ULFT - Medewerkers van Garagebedrijf Teerink in Doetinchem keken dinsdagmorgen raar op toen ze een kunstgebit tegen kwamen in een auto. Ze zijn op zoek naar de rechtmatige eigenaar van de set tanden.

'Ik vond het toch wel opmerkelijk', aldus Inge Teerink van het garagebedrijf. 'Ik vond het wel een fotootje waard en heb het direct op Facebook gezet.' Het gebit werd dinsdagmorgen door verkopers gevonden, toen ze de auto wilde fotograferen. Het ging om een zilverkleurige Citroën Picasso die vorige week binnen is gekomen bij het bedrijf.



Met de bericht op Facebook hoopt het bedrijf de rechtmatige eigenaar van het gebit te kunnen traceren. 'We hebben de auto via een handelaar binnen gekregen, dus we weten niet van wie de auto oorspronkelijk was. We gaan nog wel proberen uit te zoeken waar de auto vandaan kwam. Hier gaan we zeker even moeite voor doen.'