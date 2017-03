Bruls in brief aan Turkse vrienden: 'Graag of niet'

Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - 'Mijn land is niet antidemocratisch. In dit land worden geen kranten opgedoekt door de regering en vinden geen massa-arrestaties plaats. De regering indoctrineert hier niet.' Woorden van burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen in een brief aan zijn ambtgenoot in het Turkse Gaziantep. Als het uitblijven van zijn excuses het einde betekent van de stedenband, dan moet dat maar.

Eerder al gaf de burgemeester van Nijmegen aan er niet over te piekeren om zijn excuses aan te bieden voor de wijze waarop de Nederlandse regering heeft opgetreden tegen Turkse ministers die hier campagne wilden komen voeren. Die excuses wilde de burgemeester van Gaziantep van hem horen. 'Veel geluk gewenst' In een brief die Bruls aan burgemeester Fatma Sahin van Gaziantep heeft geschreven onderstreept hij dat nog maar eens. De burgemeester van de Waalstad schrijft onder meer dat het animo vanuit Nijmegen om de vriendschapsband van tien jaar nog te onderhouden sowieso al rammelde. 'Jammer, maar veel geluk in de toekomst gewenst', besluit de Nijmeegse burgemeester de brief aan zijn Turkse ambtgenoot. 'Kinderachtig' Bruls gaf eerder al aan dat het Gaziantepplein in Nijmegen gewoon zo blijft heten. Gaziantep heeft alle sporen in de stad die verwijzen naar Nijmegen uitgewist. Borden zijn weg en de Nijmegen Boulevard heet nu Vrijheidsstraat. 'Gelijk met gelijke munt gaan betalen, eerlijk gezegd: die kinderachtigheid, die hebben we toch wel gehad,' aldus de burgemeester van de Waalstad. reportage dinsdag 14 maart: Zie ook: Nijmegenstraat in Gaziantep voortaan Vrijheidsstraat

