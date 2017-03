Gevaarlijke oversteek Muntweg aangepakt

NIJMEGEN - Fietsers die de Muntweg oversteken ter hoogte van de Muntmeesterlaan krijgen geen voorrang meer op het autoverkeer. Veel te gevaarlijk, zegt Nijmegen. De gemeente kreeg daar regelmatig klachten over van weggebruikers en omwonenden.

Onderzoek door de gemeente de afgelopen maanden bevestigt dat de oversteek te gevaarlijk is. Het kruispunt krijgt daarom een andere inrichting met onder meer een brede middenberm waar fietsers kunnen wachten.

Snelfietsroute iets minder snel

Om die middenberm aan te kunnen leggen schuift de rijbaan stadinwaarts twee meter op richting de huidige groenberm aan de Goffertzijde. Dat moet dit jaar nog gebeuren.

In 2015 werd de kruising aangepast en kregen fietsers voorrang omdat de route deel uitmaakt van de nieuwe snelle fietsverbinding van Beuningen naar de universiteitscampus. Dat wordt nu door voortschrijdend inzicht dus teruggedraaid.

Voorrang voor fietsers hier toch niet zo'n goed idee

Het voorrangsbeleid voor fietsers op snelfietsroutes die 50 kilometer wegen kruisen, is relatief nieuw in Nederland en Nijmegen. De fietser heeft een veel prominentere rol gekregen. Deze kruising maakt deel uit van een nieuw fietsnetwerk dat op dit moment al ruim 50 kilometer lang is.

Op vrijwel alle plekken levert dat veel voordelen op voor fietsers, zo constateert de gemeente. Maar op deze specifieke locatie blijkt het – ondanks alle vooronderzoeken en ervaringsdeskundigheid – nog niet zo te werken als de gemeente dat graag wil.