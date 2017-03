Plofkraak, vluchtpoging en crash; man ontkent betrokkenheid

ARNHEM - Een man van 30 uit Utrecht die wordt verdacht van een plofkraak in de Duitse grensplaats Ahaus, ontkent dat hij hierbij betrokken is geweest. De vluchtauto van de daders crashte destijds bij Arnhem.

Bij de plofkraak in augustus 2015 werd een geldautomaat opgeblazen. Nadat de Duitse politie haar Gelderse collega's had gewaarschuwd, werd de Audi van de daders op de A1 bij Apeldoorn gezien. De bestuurder wist uiteindelijk via de A50 te ontkomen. Later bleek dat de wagen bij het dorp Schaarsbergen in de gemeente Arnhem was gecrasht. Van de daders ontbrak elk spoor.

Nog geen eis

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag geen straf tegen de verdachte geëist, want er moet nog dna-onderzoek worden gedaan op een tasje dat bij hem is gevonden. De rechtbank in Arnhem hield de zaak daarom aan tot juli, al gaf de Utrechter tot verrassing van het OM toe dat hij dat tasje weleens in handen had gehad, alleen niet bij plofkraken.

