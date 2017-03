Leerlingen proberen vernielde Anne Frankboom te redden

DOESBURG - Scholieren en leerkrachten van de Anne Frankschool zijn vol ongeloof en boos over de vernieling van de Anne Frankboom op hun speelplein. Toch zitten ze niet bij de pakken neer.

Tijdens de nacht van maandag op dinsdag is de 'nakomeling' van de wereldberoemde Anne Frankboom vernield. Loïs uit groep 7 kwam vanmorgen aan bij de basisschool en in eerste instantie had ze niets door.

'Ik ging aan de andere kant van de school naar binnen', begint de leerling. 'Toen ik het hoorde van mijn juf vond ik het erg zonde. Ik denk dat de vernielers er niet bewust van zijn dat het om een Anne Frankboom gaat. Als ze het nieuws in het journaal voorbij zien komen, krijgen ze misschien spijt en gaan ze naar de politie.'

Juf Anneliese Brussaard heeft er ook de pest over in. 'De boom heeft zoveel gevoelswaarde voor ons. We hebben hem eerst in de binnentuin opgekweekt en daarna op het schoolplein neergezet.'

Loïs is de tweede van links en Anneliese Brussaard is de tweede van rechts.

Loïs kreeg les over Anne Frank en ze heeft er ook nog wat van opgestoken. 'Anne maakte de Tweede Wereldoorlog mee en werd erg beroemd door verhalen in haar dagboek. Dat boek vonden mensen na de oorlog, waardoor ze de oorlog na konden vertellen. Ook weet ik dat het kijken naar de boom Anne Frank het gevoel gaf dat ze buiten was', vertelt de scholier.

Hoop op nieuwe Anne Frankboom

De school laat het er niet bij zitten. Zo was de locatieleider al vanochtend vroeg bij een boomgaard in de buurt. Hier kreeg hij de tip om stengels van de boom af te snijden en vervolgens te planten in mest. Zo gezegd, zo gedaan (zie foto). 'Nu hopen we op een nieuwe Anne Frankboom', aldus de optimistische Loïs.

Zie ook: Ongeloof na vernieling Anne Frankboom in Doesburg