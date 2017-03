Culemborgse school verkort lessen vanwege uitvaart Timo

CULEMBORG - Het Koningin Wilhelmina College in Culemborg heeft woensdag een verkort lesrooster, zodat iedereen die dat wil bij de begrafenis van de omgekomen Timo kan zijn. De oud-scholier van de school kwam begin maart om het leven bij een lawine-ongeval.

Timo is één van de drie Nijmeegse studenten die werden getroffen door de lawine. Zijn vader is docent op de Culemborgse school. 'De familie is betrokken bij de school. Vader is docent en de drie kinderen hebben hier op school gezeten. Iedereen is in de gelegenheid gesteld om naar de begrafenis te gaan en dat zal ook in groten getale gebeuren', vertelt een medewerker van de school. 'Zowel leerlingen als docenten.'

Zie ook:

De afgelopen weken heeft het KWC uitvoerig stilgestaan bij het overlijden. 'Er heerst een ingetogen stemming. We hebben de ruimte gegeven om bij het overlijden stil te staan, er is een herinneringsplaats ingericht en er is een boek neergelegd om in te schrijven. Maandagavond is er de mogelijkheid tot condoleance gegeven', aldus de medewerker.