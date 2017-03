'Tinder' je nieuwe burgemeester in West Maas en Waal

Foto: Gemeente West Maas en Waal

BENEDEN-LEEUWEN - Moet de nieuwe burgemeester vooral te zien zijn in de dorpen of vooral een goed bestuurder zijn op het gemeentehuis? Met dit soort vragen gaat de vertrouwenscommissie in West Maas en Waal naar de inwoners, die ook online hun wensen kenbaar kunnen maken.

Ook verschijnt een enquête met plaatjes woensdag in het huis aan huis blad de Maas en Waler. Met het afscheid van burgemeester Steenkamp dit jaar is de gemeente op zoek naar een nieuwe burgemeester. Voor de enquête gaat woensdag een website online waarop door inwoners gestemd kan worden. Er komen ook stemformulieren in de verschillende dorpshuizen te liggen. Inwoners van West Maas en Waal kunnen tot 5 april hun wensen kenbaar maken. De vertrouwenscommissie gaat ook met verschillende verenigingen over de profielschets voor de burgemeester praten, voor ze hun verslag uitbrengen aan de Commissaris van de Koning. Die gaat uiteindelijk de sollicitatieprocedure in gang zetten.