Online de eigenschappen kiezen van je nieuwe burgemeester

Foto: Gemeente West Maas en Waal

BENEDEN-LEEUWEN - Moet de nieuwe burgemeester vooral te zien zijn in de dorpen of vooral een goed bestuurder zijn op het gemeentehuis? Met dit soort vragen gaat de vertrouwenscommissie in West Maas en Waal naar de inwoners, die ook online hun wensen kenbaar kunnen maken.

Het feest is gebaseerd op de populaire datingapp Tinder. Bezoekers kregen bij binnenkomst een stapel stickers om daarmee te matchen met andere bezoekers. Ondanks dat het aantal bezoekers aan het begin van de avond tegenvalt, maakt organisator Boris Wielders zich geen zorgen over de afloop van de avond: 'Als de zaal leeg blijft, dan houden we het lekker bij bier drinken en gaan we zelf stickers plakken op elkaar.' Mocht het Tinderfeest een succes worden, dan kunnen ze over negen maanden een geboortegolf verwachten in de Achterhoek, lacht Boris.