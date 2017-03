Fotoboek: 'Mannen springen in het diepe, wij steken eerst een teen in het water'

ARNHEM - Gast op de radiolunch bij Rob Kleijs was dinsdag Léontine van Geffen. De fotografe uit Leuvenheim (47) presenteerde haar fotoboek 'Powervrouwen in beeld'.

Voor haar fotoboek portretteerde ze voor het leeuwendeel Gelderse vrouwen. Van Geffen: 'Een powervrouw wordt doorgaans in verband gebracht met het runnen van bijvoorbeeld vijf bedrijven. Ik ken genoeg vrouwen die heel mooie dingen doen. Niet heel groot, maar wel belangrijk en hun wilde ik een podium geven.'

Thema's

De vrouwen in het boek worden gepresenteerd aan de hand van drie thema's: de plek van de foto en wat die plek voor ze betekent; welk lied inspireert hen en wat is hun kracht.

Luister hier het gesprek terug:

Technische beroepen

'Vrouwen in technische beroepen zijn er niet zoveel en hen zocht ik ook', zegt Van Geffen. Ze is in het dagelijks leven monumentenfotograaf. 'Ik vroeg mensen in mijn netwerk of ze vrouwen kenden die op bouwplaatsen actief zijn, want die zie ik er nooit lopen. Zo kwam ik aan twee vrouwen voor mijn boek.'

De Leuvenheimse vindt vrouwen vaak te bescheiden. 'Ze vragen zich af: ben ik wel goed genoeg, kan ik het wel. Mannen springen in het diepe als ze willen zwemmen, vrouwen wil eerst een zwemdiploma en steken dan een teen in het water.'

