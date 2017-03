Kogels voor beschermde das: 'We moeten ons schamen'

BEEK-UBBERGEN - 'Ronduit onthutsend'. Zo noemt voorzitter Jaap Drikmaat van Das&Boom uit Beek de resultaten van een steekproef. Vorige week onderzochten de dassenbeschermers 68 dassenburchten in Limburg. De dassenburchten blijken in groten getale te worden vernield en de beschermde dieren worden zelfs geschoten.

In oktober van vorig jaar waarschuwde Das&Boom al voor een uit de hand lopende hetze tegen de das. Naar aanleiding van negatieve berichtgeving over dassen en het door veel provincies ingestelde eigen risico voor boeren bij dassenschade vreest Das&Boom dat de das opnieuw vervolging te wachten staat. 'Dat blijkt nu dus ook het geval', constateert Das&Boom na de steekproef.

Foto: Das&Boom

Gesnoeid om te kunnen schieten

Om te achterhalen hoe het met de wettelijk beschermde dassenburchten is gesteld ging Das&Boom vorige week op onderzoek uit in de provincie Limburg. Bij bijna de helft van de onderzochte burchten zijn misstanden geconstateerd.

Bij bijna een derde van de bezochte dassenburchten zijn holen en kamers uitgegraven of dichtgestopt. Meer dan een kwart is bedolven onder kap- en snoeihout en steenpuin en bij circa tien procent van de burchten zijn hoogzitten geplaatst (torens van waaraf jagers wild schieten). Bij één burcht is zelfs een schootsveld vrij gesnoeid, specifiek gericht op uitsluitend door dassen gebruikte holen.

Geëgaliseerde dassenburcht (Foto: Das&Boom)

Kogels, gas, gif, strikken en voetklemmen

Volgens Jaap Dirkmaat, oprichter en voorzitter van Das&Boom, moet gevreesd worden voor het leven van de das. 'De resultaten zijn ronduit onthutsend en tonen aan dat de sfeer jegens de beschermde das grimmiger is geworden.' In 1985 is de das voor uitsterven behoed. Anno 2017 laat de dassenpopulatie voorzichtig herstel zien en telt Nederland een kleine zesduizend dassen, waarvan jaarlijks een vijfde wordt doodgereden.

'Kennelijk is dat nog niet genoeg nu zelfs middelen als gas, gif, strikken en voetklemmen ingezet worden om de kwetsbare das uit te roeien. Zesduizend dieren in een land van zeventien miljoen mensen wordt nu alweer beschouwd als plaag. We moeten ons schamen', stelt Dirkmaat.

Das&Boom heeft aangifte gedaan van de verstoringen en vernielingen en gaat nu, om op heterdaad te kunnen betrappen, camera’s in de strijd gooien bij burchten waar voortekenen zijn geconstateerd van illegale praktijken jegens de das. Ook meer steekproeven sluit Das&Boom niet uit.

