Warnsveld herdenkt fatale inslag V1, de laatste in Nederland

WARNSVELD - Op woensdag 28 maart 1945 stort de laatste Duitse V1 neer op Nederlands grondgebied. De vliegende bom slaat in bij de Molenbult in Warnsveld: er vallen 12 doden en de ravage is enorm.

Met het oprukken van de geallieerden in het oosten van Nederland wordt het voor de Duitsers steeds lastiger om hun Vergeltungswaffen af te schieten op bijvoorbeeld Londen in Antwerpen. Dat gebeurde wat betreft de V1's op dat moment nog vanaf vaste lanceerinstallaties in Overijssel. Van daaruit werd op 30 maart de laatste V1 afgeschoten richting Antwerpen. Maar zoals bekend bereikten lang niet alle afgevuurde V1's ook daadwerkelijk hun doel en veel vliegende bommen kwamen als gevolg van technische mankementen of sabotage vroegtijdig neer.

In zijn boek Elke dag Angst over de V-bommen komt Pieter Serrien voor Nederland op 34 inslagen in de periode oktober '44 - maart '45. De laatste geregistreerde inslag op Nederlandse bodem is die in Warnsveld.

12 doden en grote schade

De vliegende bom komt neer bij de zogenoemde Molenbult zaait dood en verderf. 11 mensen komen direct om en korte tijd later bezwijkt een 12e slachtoffer aan zijn verwondingen. 20 huizen in de omgeving van de inslag worden verwoest.

Foto: 4en5mei

Ter nagedachtenis aan de slachtoffers is in 2011 een monument geplaatst met de namen van de slachtoffers. Het gat bovenin de langgerekte steen symboliseert het verlies van de getroffen families.

Reportage over een eerdere herdenking bij Omroep Gelderland:

Ieder jaar wordt de inslag bij het monument herdacht. Vandaag, dinsdag 28 maart, gebeurt dat om 10:45 uur in aanwezigheid van onder meer de kinderen van het Kindcentrum Adriaan van den Ende, dat het monument heeft geadopteerd.