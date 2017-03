Vitesse neemt maatregelen tegen Feyenoordfans

ARNHEM - Alleen seizoenskaarthouders van Vitesse kunnen kaartjes bemachtigen voor de thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Daarmee nemen de Arnhemmers veiligheidsmaatregelen die moeten voorkomen dat er tijdens de wedstrijd op 23 april Feyenoord-supporters tussen het Vitesse-publiek zitten..

Tijdens de bekerwedstrijd eerder dit seizoen ontstonden er opstootjes op de tribunes tussen de supporters van beide voetbalclubs. 'Natuurlijk heb je in je achterhoofd wat er in het verleden is gebeurd. Je wil de wedstrijd zo normaal mogelijk laten verlopen. En dus hebben we deze acties moeten nemen', stelt een woordvoerder van de club. Tijdens de bekerwedstrijd zaten er Feyenoord-supporters op de thuistribunes, iets wat Vitesse nu wil voorkomen. Maar over angst voor rellen wil de club het niet hebben. 'Dat is te vooruitlopend, we willen gewoon dat de wedstrijd goed verloopt.'

Seizoenskaarthouders

Daarom kunnen alleen seizoenskaarthouders tickets bestellen, twee extra kaarten naast hun seizoenskaart. 'Het animo is altijd groot bij zulke wedstrijden en 9.000 seizoenskaarthouders die allemaal mensen mee kunnen nemen. Het kan gewoon een sfeervolle en mooie wedstrijd worden', zegt de woordvoerder.

De competitiewedstrijd is bijzonder omdat Feyenoord zes punten voorstaat op Ajax en dus een voorschot heeft op de titel. De wedstrijd tegen Vitesse wordt gespeeld in speelronde 32, daarna staan er nog maar twee wedstrijden op het programma. 'De actualiteit neem je altijd mee. Het is de slotfase van de competitie', aldus de club.