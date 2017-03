Nijmegen mag voorbeeld zijn voor gelijke kansen in het onderwijs

NIJMEGEN - Vanaf begin oktober draagt Nijmegen een jaar lang de titel van Nationale Onderwijsstad. Dan begint de Nationale Onderwijsweek en moet Nijmegen een voorbeeld zijn voor gelijke kansen in het onderwijs voor iedereen.

'Het thema gelijke kansen past Nijmegen als een jas', zegt wethouder van onderwijs Renske Helmer-Englebert. 'Als Nationale Onderwijsstad 2017/2018 kunnen we nog meer aandacht krijgen voor (gelijke) kansen voor iedere leerling. Het onderwerp staat al hoog op onze agenda.'

Motor van de samenleving

Verkozen worden tot Nationale Onderwijsstad ziet de wethouder als een bevestiging dat Nijmegen het goed doet als onderwijsstad. De Stichting Nationale Onderwijsweek vindt onderwijs de motor van de samenleving, de motor voor leven, leren en werken. Daarom organiseert de stichting ieder jaar in de eerste week van oktober de Nationale Onderwijsweek.

De stichting probeert in die week het onderwijs een podium geven door mooie voorbeelden te delen, en in gesprek te gaan over wat er beter kan. Als Nationale Onderwijsstad organiseert Nijmegen de kernactiviteiten van de Nationale Onderwijsweek.