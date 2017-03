Megafraudezaak: belastingadviseurs aangehouden

WEZEP - De Belastingdienst heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar een belastingadviseur in Wezep. Hij wordt ervan verdacht fraude te hebben gepleegd bij het invullen van inkomstenbelastingen van klanten.

De FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst, meldt dat er in zes zaken vijf verdachten zijn aangehouden en dat er op zeven adressen doorzoekingen zijn gedaan.

Ook is er beslag gelegd op bankrekeningen, auto's, huizen en (contant) geld. Bij een van de adviseurs werd 185.000 euro cash geld aangetroffen. In totaal is de belastingdienst naar eigen zeggen 2,7 miljoen euro misgelopen.

Vervalste stukken

De adviseurs zouden ten onrechte aftrekposten, zoals ziektekosten en giften, hebben opgenomen in de aangiften. Met als doel om meer inkomstenbelasting terug te krijgen. In een aantal gevallen werd daarbij gebruik gemaakt van vervalste stukken.

Of de adviseur in Wezep zelf is aangehouden, is onbekend.