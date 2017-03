140 euro boete voor muziek in de trein

HARDERWIJK - Nathan Dillen uit Harderwijk heeft uiteindelijk een boete van 140 euro gekregen na het musiceren in de trein.

Dillen liep de straf in januari al op, toen hij met zijn klarinet in een trein had gespeeld. Op het perron kreeg hij vervolgens een boete. Volgens de NS omdat Dillen zijn identiteitsbewijs niet wilde tonen én omdat hij overlast had veroorzaakt.

Dillen kreeg de boete drie weken geleden daadwerkelijk binnen: 'Ik wilde daartegen bezwaar maken zoals bij een verkeersboete. Dat kan niet. Ik heb wel gekeken wat de juridische mogelijkheden zijn. Maar dat is voor zo'n bedrag ook niet lonend.'

Artikel 72

Dillen heeft nu een boete gekregen op basis van verstoring van de rust, verstoring van de orde of van de veiligheid. Dat staat omschreven in artikel 72 van de wet personenvervoer.

Op de website 'Wetboek online' staat dat artikel:

Steun

Dillen zegt dat het hem niet meer om het bedrag gaat: 'Ik wilde gerechtigheid.' Hij heeft ook verschillende aanbiedingen gehad om de boete voor hem te betalen: 'Kom je bij ons optreden, dan krijg je het bedrag.' Hij heeft ondertussen meerdere aanbiedingen voor optredens gekregen en kijkt dan ook vrij positief terug op de afgelopen periode: 'Ik heb er ook leuke dingen aan overgehouden.' Uiteindelijk gaat Domien Verschuuren, presentator bij NPO 3FM, de boete voldoen. Bij die 140 euro komen volgens Dillen nog negen euro administratiekosten.

