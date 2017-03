Rhedenaar Martin de Vries krijgt Koninklijke onderscheiding

RHEDEN - Martin de Vries uit Rheden is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De Rhedenaar zet zich al bijna vijftig jaar in voor de March & Showband Rheden.

Bij de vereniging is hij als voorzitter een belangrijke kracht. Bovendien helpt hij mee met de voorbereiding voor de deelname aan het wereldmuziekconcours in Kerkrade. Verder is Martin de Vries de oprichter van team PA, dat elk jaar geld inzamelt voor KWF Kankerbestrijding door de Alpe d’Huez te beklimmen. De Rhedenaar kreeg de koninklijke onderscheiding maandagavond uit handen van burgemeester Van Wingerden. Dat gebeurde in het clubgebouw van de muziekvereniging in Rheden.

Door: Mediapartner Studio Rheden