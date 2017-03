Tiel en Culemborg 'interessant' voor DENK

TIEL - Meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Tiel en Culemborg is voor de politieke beweging DENK interessant. Dat zegt Tielenaar Navzet Demirel, 17e op de landelijke lijst van DENK. Of dat ook gaat gebeuren wordt op het hoofdkantoor in Rotterdam beslist, zegt Demirel.

Met de verkiezingsuitslag in het achterhoofd bieden Tiel en Culemborg wel mogelijkheden. DENK haalde in Tiel bijna 4,5 procent van de stemmen binnen en in Culemborg was dat ruim 4 procent. In Culemborg woont bovendien de nummer 2 van DENK, Farid Azarkan.

Tot nu toe is volgens Demirel alleen nog zeker dat DENK aan de komende gemeenteraadsverkiezingen in Veenendaal en Alkmaar gaat meedoen. Die verkiezingen zijn vandaag precies over een jaar.

Niet zelf in de raad

Demirel gaat zelf zeker niet het initiatief nemen voor een lokale lijst van in Tiel en hij is ook niet van plan om in de raad te gaan zitten. 'Dat is niet te combineren met mijn werk in Amsterdam,' aldus de Tielenaar.

Demirel zat eerder voor het CDA in de Tielse gemeenteraad.