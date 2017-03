Ongeloof na vernieling Anne Frankboom in Doesburg

DOESBURG - Docenten en leerlingen van de Anne Frank Montessorischool in Doesburg schrokken zich rot toen ze dinsdagochtend bij het schoolplein aankwamen. Een boom die midden op het plein stond, was vernield. Het gaat niet om zomaar een boom, maar om een 'nakomeling' van de wereldberoemde Anne Frankboom.

De vestigingsdirecteur reageert vol ongeloof. 'De vernieling is op brute wijze gebeurd, want de boom is zo groot dat twee volwassen mannen hem niet kunnen omtrekken.'

Foto: Yvonne Koers

De Anne Frankboom was de bijnaam van een witte paardenkastanje die in de tuin van Het Achterhuis stond, waar Anne Frank tijdens de Tweede Wereldoorlog in haar dagboek schreef. Zij had vanuit het zolderraam van haar onderduikadres aan de Prinsengracht in Amsterdam uitzicht op de boom.

Anne Frank beschreef de boom in dagboek

Anne Frank beschreef de boom drie keer in haar dagboek. 'Onze kastanjeboom staat van onder tot boven in volle bloei, hij is vol met bladeren en veel mooier dan verleden jaar', tekende ze op 13 mei 1944 op.

De boom kwam symbool te staan voor haar verlangen te ontsnappen uit Het Achterhuis. Haar vader Otto zei ooit: 'Alleen de gedachte aan de vrije natuur gaf haar troost. Zij verlangde ernaar toen zij zich als een vogel in een kooi voelde.'

Stekje van beroemde boom

Rond de boom ontstond een enorme ruzie, toen een kapvergunning werd verleend, omdat hij dreigde om te vallen. Toen duidelijk werd dat de dagen van de boom waren geteld, verzamelde de Anne Frank Stichting kastanjes van de boom om stekjes te kweken. Inmiddels hebben veel scholen in Europa daarvan hun eigen Anne Frankboom.

Ook de vernielde boom in Doesburg was een 'nakomeling' van de beroemde Amsterdamse boom.