Overnachten in een reuzentoren aan de Waal

foto: Jeroen de Groot

NIJMEGEN - Een luxe bed and breakfast. Het is één van dingen die straks te vinden zijn in de donjon op de Valkhofheuvel in Nijmegen. Maar ook expositieruimten, een informatiecentrum en vooral veel horeca. Jaren is er gepraat over de terugkeer van de middeleeuwse toren die eeuwen deel uitmaakte van de skyline van de Waalstad.

'Veel water is er door de Waal geweest', lacht Stef Cuppens over de lange weg naar de bouw. Hij is voorzitter van de Stichting Donjon. Maar nu komt de toren er dan toch. Na ruim 200 jaar terug van weggeweest Eind 2018 moet de vijftig meter hoge donjon verrijzen, een replica van de reuzentoren die hier zes eeuwen heeft gestaan en die na ruim tweehonderd jaar te zijn weggeweest, wordt herbouwd. Hoewel de herbouw ook veel tegenstand heeft ondervonden van mensen die het maar een luchtkasteel vonden. 'Absoluut,' zegt Marc van Roosmalen, van Van Roosmalen Van Gessel Architecten: 'D'r zijn twee kampen zou je kunnen zeggen. Mensen die fel voorstander zijn, maar ook een groot aantal mensen die het niet zien zitten.' 'We voegen iets toe aan de geschiedenis' 'Hij hoort gewoon bij het stadsbeeld', zegt Stef Cuppens. 'Dat kan allemaal heel controversieel zijn, maar uiteindelijk gaan we iets toevoegen aan de geschiedenis van Nijmegen.' 'Doel was en is om de toren te bouwen voor het publiek. Om het voor de stad te laten bouwen,' zegt Martijn van den Hurk. Hij is van vastgoedontwikkelaar Haystack uit Nijmegen, die de toren gaat huren. Ruim zestig procent van de inwoners van die stad stemde in 2006 tijdens een referendum voor de bijna vijf miljoen euro kostende herbouw. De toren had er toen net een jaartje gestaan, gebouwd van doek en steigerpijpen, zodat iedereen al even kon genieten van het fenomenale uitzicht over het Gelderse rivierenlandschap. Weerstand blijft Ook na het zetten van de handtekeningen voor de exploitatie dinsdagmiddag blijft het verzet tegen de herbouw. Op Facebook wordt een oproep gedaan om zaterdag tegen de bouw te demonstreren in het Valkhofpark. 'Stop de bouw van de Donjon. Bescherm het mooiste park van Nederland,' schrijft de initiatiefnemer. Zie ook: Zo ziet 'ie er straks uit: de reuzentoren aan de Waal

