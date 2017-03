Geen drank en sigaretten in studentensupermarkt, wel frikandelbroodjes

NIJMEGEN - De campussupermarkt die op 3 april opent in het Erasmusgebouw van de Radboud Universiteit in Nijmegen gaat geen alcohol en tabak verkopen. Ook niet tijdens de uren dat er in het Cultuurcafé wel getapt mag worden.

Een gedeeltelijk alcoholverbod zou volgens uitbater Spar niet te handhaven zijn. Wel zal er alcoholvrij bier verkocht worden, en kunnen klanten gratis gebruik maken van een tappunt voor kraanwater.



Frikandelbroodje De Spar University, zoals de groeiende campustak van de supermarkt heet, gaat zich richten op gezondheid. Verantwoorde producten gaan opvallen in de schappen. Er gaan verse sappen aangeboden worden, maar ook verschillende soorten koffie. Klanten hoeven niet bang te zijn dat er geen vette hap verkrijgbaar is: het frikandelbroodje zit bijvoorbeeld gewoon in het assortiment.



De supermarkt zal te vinden zijn op de begane grond van het Erasmusgebouw, op de plek waar voorheen de Honours Academy zat.

Door: Mediapartner N1. De lokale omroep van Nijmegen. Correctie melden