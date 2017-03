20.000 euro aan henneptoppen ontdekt

ULFT - Een man uit Spijk (gemeente Rijnwaarden) is aangehouden omdat hij vijf kilo aan henneptoppen in zijn woning bewaarde. De politie kwam hem op het spoor door een ontmanteling van een kwekerij in Vaassen.

Bij de hennepkwekerij in Vaassen, die maandagavond werd opgespoord, werden 1000 planten ontdekt en twee mannen aangehouden.

In de buurt werd de auto van de man in Spijk aangetroffen. Op camerabeelden was te zien dat de man enkele zakken met hennep in zijn voertuig legde.

Zes zakken henneptoppen

De politie in de gemeente Rijnwaarden ging daarop naar het huis van de man in Spijk. 'Na een tijd zoeken in de woning roken wij een sterke henneplucht', schrijft de politie op Facebook. 'In een kast troffen wij vijf grote zakken en een kleine zak met henneptoppen aan.'

De henneptoppen in de woning hadden een waarde van 20.000 euro. De bewoner is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau in Arnhem.

Foto: REGIO8