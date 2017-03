'Gelderland is ideaal voor klimaatbureau Verenigde Naties'

ARNHEM - Een nog op te richten klimaatbureau van de Verenigde Naties, Japan en Nederland moet naar onze regio komen. Dat schrijft de provincie in een brief aan minister Schultz van Infrastructuur.

Het klimaatbureau (officieel het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation) moet landen, organisaties en bedrijven helpen met kennis en advies om klimaateffecten tegen te gaan. Het is al zeker dat het bureau in Nederland komt, maar waar precies is nog niet bekend.

De provincie wil graag dat het bureau naar Gelderland komt omdat er hier al veel kennis en innovatie is. Ook de centrale ligging en hoge kwaliteit van leven maken Gelderland het volgens de provincie aantrekkelijk.

Ook Gelderse instanties en bedrijven hebben de brief aan Schultz ondertekend. Het gaat onder meer om de universiteiten in Wageningen en Nijmegen en de waterschappen Rivierenland en Vallei en Veluwe.