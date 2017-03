Op 'de steenpuist van Tolkamer' groeit nu een boom

TOLKAMER - In Tolkamer is dinsdag een boom geplant op de plaats waar jarenlang een leeg en vervallen pand stond. Het is het startschot voor een opknapbeurt voor het hele dorp.

De gemeente kocht het pand aan de Hoofdstraat op en brak het af. Er kwam een tuin voor in de plaats, waar dinsdag een boom is neergezet die is geadopteerd door Vereniging de Zonnebloem.

Theo Banning is vrijwilliger bij De Zonnebloem. Hij keek tien jaar tegen de bouwval aan: 'Ik noemde het altijd de steenpuist. Het was ook niet meer dan dat. Het verloederde steeds meer. Je krijgt iets wat niet meer acceptabel is. Wat vies is, wat gevaarlijk is voor de volksgezondheid door ratten en ongedierte.'

Radiopresentator Nieke Hoitink ging dinsdagochtend in gesprek met Theo Banning:

Dag te vroeg

Banning is blij met de nieuwe aanblik: 'We zijn er gelukkig vanaf. De gemeente heeft er een mooie maquette bij gezet.'

Het planten van de boom komt eigenlijk een dag te vroeg, want woensdag is het pas nationale boomfeestdag. Maar Banning ziet daar geen probleem in: 'De wethouder gaf een toespraak en die kon morgen niet. En dat kan helemaal geen kwaad toch?'

Wethouder Peter Putman droeg de boom symbolisch over aan De Zonnebloem, afdeling Lobith, Tolkamer en Spijk. Leerlingen van basisschool De Overlaat plantten struikjes.