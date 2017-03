Twee gewonden na botsing tussen drie auto's

LOCHEM - Op de Zutphenseweg (N346) bij Lochem zijn maandagavond drie auto's op elkaar gebotst. Twee inzittenden raakten daarbij gewond.

Het ongeluk gebeurde rond 21.00 uur. Volgens omstanders kwam een automobilist in een flauwe bocht op de verkeerde rijbaan terecht, waarna die twee tegemoetkomende auto's schampte.

Voor zover bekend is één bestuurder ter plekke behandeld door ambulancepersoneel. De andere gewonde is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De Zutphenseweg was enige tijd afgesloten vanwege onderzoek en bergingswerkzaamheden.