Filmhuis Didam trekt aan de bel: wie helpt ons overleven?

DIDAM - Het filmhuis in Didam is dringend op zoek naar meer donateurs en sponsors. Het kleine theater bestaat al zeventien jaar, maar heeft de laatste jaren een toenemend begrotingstekort. De gemeente heeft het filmhuis tot juni de tijd gegeven om een oplossing te vinden.

Het filmhuis draait op ongeveer 25 vrijwilligers en twee keer in de week is er een filmavond. De filmzaal zit in een woonzorgcentrum en wordt elke keer weer ingericht voor het publiek.

Deze maandagavond is Oscarwinnaar La La Land aan de beurt. Dat betekent een uitverkochte zaal. 'Ja, 70 plekken gevuld, dat is heel fijn', zegt filmhuisvoorzitter Brigitte Huldman. 'Maar dat hebben we helaas ook heel vaak niet.'

Omdat het filmhuis maar klein is en elke film hooguit een paar keer draait, zijn de kosten hoog. 'De huur van de film is voor ons net zo hoog als bij een grote bioscoop in de stad, dat nekt ons.'

Verslaggever Lonneke Gerritsen ging naar de film:

Onzekere toekomst

De voorzitter roept ook deze avond voorafgaand aan de film het publiek op 'vriend' van het filmhuis te worden. 'Veel mensen zijn wel geschrokken van de berichten in de media over onze onzekere toekomst, dus gelukkig hebben we al wel wat vrienden en sponsoren erbij. Maar het is nog lang niet genoeg.'

Eén van de trouwe bezoekers weet wel waarom de zaal niet altijd gevuld is: 'Ja Netflix hè. Die blijven allemaal thuis op de bank hangen. Nou ik niet. Hier spreek je ook nog eens iemand. Ik ga bijna elke week!'

Noodzaak

Opgeven doet Huldman niet. 'Ook als we het benodigde geld - zo'n 4.000 euro- niet helemaal bij elkaar krijgen gaan we door. Ik hoop dat we de gemeente Montferland kunnen overtuigen van de noodzaak van dit filmhuis hier in Didam. Anders blijft er hier niets meer over wat betreft cultuur!'